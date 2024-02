Continúa Plantón en Bachillerato Acusado de Fraude

Llegaron los arrendatarios del inmueble de CEATT y explicaron a los alumnos que se encontraban en el segundo día de plantón desconocer el fraude, solo se acercaban para cobrar la renta, le mencionaron a las decenas de alumnos no poder abrir el inmueble si no hasta que exista certeza legal de que ellos no los involucrarán en el delito denunciado hasta que terminen las investigaciones por parte de las autoridades.

Enero 25, 2023 | 19:49 hrs

