En 25 Segundos se Puede Propagar el Fuego en una Vivienda

En diciembre el incendio en casa habitación aumenta en Baja California debido a que las extensiones de luz son recicladas, la Dirección de Bomberos exhortó a la población que no se reutilicen por más de 3 años, se revise que no tenga cuarteaduras el cable, que no se encuentre reseco, algún cambio de color o el cobre del cable visible para evitar incendios

Diciembre 14, 2022 | 14:27 hrs

