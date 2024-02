Errores en el protocolo de arresto dejaron en libertad a implicado en Caso Jona

El propio asesor jurídico de los ofendidos señaló que tras analizar el caso de Jonathan Vélez, la responsabilidad debe caer en los agentes que participaron en el incidente y no en la jueza que no tuvo más remedio que dejarlo en libertad; el problema toma más fuerza derivado de la falta del acusado a la audiencia y se corre el riesgo de que escape a Estados Unidos, sin embargo, salir del país no lo exhorta de su responsabilidad legal.

Octubre 3, 2022 | 16:01 hrs

