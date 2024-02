Falta de Transporte Público Favorece Choferes de Plataforma

Debido a la constante falta de transporte público en diversas zona del municipio de Mexicali, choferes de plataformas digitales han registrado el incremento en la prestación de sus servicios debido a que los clientes prefieren pagar más por su traslado y no llegar tarde a sus trabajos o compromisos. Sin embargo, no falta los que buscan no pagar el servicio.

Enero 13, 2023 | 16:29 hrs

