La Sindicatura Procuradora de Tijuana no cuenta con denuncias de policías

La larga espera en la línea Ready Lane de la Garita de San Ysidro, genera que conductores paguen a policías para no permanecer por varias horas en ella, esto según reportes detectados a través de llamadas y redes sociales donde ciudadanos mencionan ser testigos de los hechos, comentó La Sindicatura Procuradora de Tijuana; aunque por el momento no hay carpeta de investigación abierta puesto que no hay denuncias.

Mayo 16, 2022 | 14:32 hrs

