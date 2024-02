Madre de Familia Desmiente al Fiscal Central

Dulce, madre de familia de un escolar de la primaria Leona Vicario, externó su preocupación y exigió se aclare la situación, así como también que se siga el expediente; ante las declaraciones emitidas por el Fiscal Central, quien aseguró que ya no existiera denuncia alguna contra el ex Director de la institución educativa, el cual se le acusó por omisiones al percatarse del presunto abuso por parte de el maestro Roberto N hacia una estudiante, ya que asegura no fue llamada a juicio, así como que no se ha judicializado para que no el ex Director sea absuelto del caso.

Febrero 25, 2023 | 14:48 hrs

