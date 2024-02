Migrantes Se Manifiestan Por Fallas en Citas del CBP One

Este martes 31 de enero se llevó a cabo una manifestación por parte de migrantes frente al Consulado de EUA en Tijuana, en la cual aseguraban que al momento de realizar su cita para solicitar asilo humanitario a través de la aplicación CBP One, no reciben el correo de confirmación por lo que no pueden ser atendidos.

Enero 31, 2023 | 20:19 hrs

