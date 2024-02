Modelo educativo de niños migrantes en Tijuana tendrá validez oficial: SEE

Se extiende el convenio para la educación de los niños migrantes, por parte de la Secretaría de Educación de Baja California y la organización Yes We Can, así los estudiantes podrán seguir asistiendo a clases en las escuelas móviles ubicadas frente a los albergues y contarán con la validación de sus estudios en otras instituciones educativas.

Septiembre 9, 2022 | 13:20 hrs

