Redireccionan Recurso Recaudado por Regularización

El recurso recaudado por regularización de autos chocolate será redireccionado, será utilizado ya no solamente para pavimentación nueva en las calles, si no que también podrá ser empleado en otras obras públicas que no aplicaban para ser beneficiadas con este monto.

Enero 10, 2023 | 18:01 hrs

