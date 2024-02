Audiencia de imputación para ex funcionarios de BC por contrato con Next Energy

Este martes se llevó a cabo la audiencia de imputación para 13 ex funcionarios de la administración del ex gobernador Bonilla por la firma del contrato con la empresa Next Eenergy, 5 de ellos no asistieron por diversas causas declaradas en la audiencia, mismos que fueron reprogramados para el 2 de noviembre para comparecer frente a un Juez de Control.

Octubre 19, 2022 | 12:00 hrs

