León de la Riviera Veracruzana se Llama Nala y No Come Niños

Un cachorro de león causó el asombro de vecinos en un Fraccionamiento en la Riviera Veracruzana. Minutos más tarde, a través de su red social personal, la dueña del cachorro de león publicó que se llama Nala, que come 3 pollos al día y que no come niños.

Noviembre 25, 2022 | 15:24 hrs

