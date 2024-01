¿Se te perdieron las placas de tu coche y no sabes qué debes hacer?

El primer paso a realizar es acudir a la fiscalía, posteriormente, se debe realizar el trámite en hacienda, llevando lo siguientes documentos: El comprobante de domicilio debe ser no mayor a 6 meses; en caso de que este no se encuentre a nombre del contribuyente, deberá incluir en el recibo por la parte frontal la leyenda: Hago constar que el C. (interesado, nombre completo sin abreviaturas) habita en este domicilio, que tendrá que estar firmado por el titular y anexando una copia de la identificación oficial vigente de quien firma. Toda la documentación deberá ser presentada en original.

Septiembre 22, 2022 | 17:03 hrs

