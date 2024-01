Falta voluntad en fiscalías estatales para atender desapariciones: Encinas

Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, denuncia que hace falta voluntad en las fiscalías estatales para atender la crisis de desaparecidos, pues “no investigan, no buscan, no identifican y no castigan a los responsables”. El subsecretario considera que esta crisis refleja que las fiscalías entendieron como autarquía la autonomía que se les otorgó.

Junio 8, 2022 | 12:16 hrs

Mantente informado al instante. ¡Haz clic y únete a nuestros canales en WhatsApp®!