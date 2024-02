Peli de la semana: “Los niños” y “The Kids are all right”

Jesús Iglesias conversa con Genaro Lozano sobre “Los niños”, un documental de Maité Alberdi que aborda la inclusión laboral de las personas con síndrome de Down, y “The Kids are all right”, una película sobre dos mujeres lesbianas que tienen dos hijos fruto de una inseminación artificial.

Mayo 3, 2022 | 22:38 hrs

