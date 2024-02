Sexo con ciencia: amor sin sexo

El amor sin sexo, puede obedecer a personas con un temperamento sexual muy tibio. Sería ideal disfrutar nuestra vida sexual, sin embargo, no pasa nada en términos de salud si no se ejerce. Hay parejas que no comparten ese aspecto, pero comparten otras cosas Puede ser una elección y puede haber un amor muy significativo. La terapeuta sexual Claudia Rampazzo habla del tema.

Octubre 11, 2022 | 22:32 hrs

Mantente informado al instante. ¡Haz clic y únete a nuestros canales en WhatsApp®!