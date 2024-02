Anticipan pleito legal por cancelación de compra de Twitter por Musk: analista

Elon Musk presento el viernes una carta a la Comisión de Valores de Estados Unidos para dar marcha atrás a su oferta de compra de Twitter por 44 mil millones de dólares. El movimiento anticipa un gran pleito con la tecnológica, pues Musk asegura tener argumentos para no pagar la penalización señalada en caso de que la compra no se concrete. Emilio Saldaña “Pizu” cuenta los detalles y habla de una campaña de Google para no hablar de forma violenta a su asistente inteligente.

Julio 11, 2022 | 09:16 hrs

