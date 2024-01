Ataque ruso a estación de tren deja decenas de muertos en Ucrania

Al menos dos proyectiles rusos cayeron en la estación de tren Kramatorsk, en el este de Ucrania, causando la muerte de al menos 30 personas. En dicha estación miles de civiles esperaban ser evacuados del país. Respecto al hecho, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski publicó en Facebook un mensaje en el que dijo: “los no humanos rusos no dejan sus métodos. Al no tener el coraje de enfrentarnos en el campo de batalla están destruyendo cínicamente a la población civil".

Abril 8, 2022 | 07:23 hrs

