¿Cuál es el origen del Día de Star Wars?

Este 4 de mayo se celebra el Día de Star Wars, fecha elegida por los fanáticos para honrar la saga de películas, series y otras creaciones de George Lucas. El día se eligió por la similitud fonética entre la famosa frase “May the force be with you” y “may the fourth be with you”. En 2011, en Toronto, Canadá, se celebró por primera vez con un festival en donde se exhibieron todas las películas.

Mayo 4, 2022 | 07:14 hrs

