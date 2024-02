Documental sobre Nan Goldin se lleva el León de Oro en la Mostra de Venecia

Documental "All the Beauty and the Bloodshed" de la directora estadounidense Laura Poitras, que habla sobre la vida y carrera de la activista Nan Goldin y sus esfuerzos para responsabilizar a una farmacéutica por la crisis de opiáceos en Estados Unidos, ganó el León de Oro, el máximo galardón que se entrega en el Festival Internacional de Cine de Venecia.

Septiembre 12, 2022 | 07:11 hrs

Mantente informado al instante. ¡Haz clic y únete a nuestros canales en WhatsApp®!