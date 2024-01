En México, 2.9 millones de estudiantes desertan por falta de recursos

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México hay 5.2 millones de personas, entre 3 y 29 años, que no se apuntaron al ciclo escolar 2020-2021. De 54.3 millones de estudiantes, al menos 2.3 millones argumentaron que no se inscribieron por problemas relacionados con el COVID-19, y otros 2.9 millones aseguraron que no contaban con recursos.

Agosto 29, 2022 | 08:26 hrs

