EUA detecta su primer caso infantil en Nueva York de viruela del mono

El Departamento de Salud, en Nueva York, Estados Unidos, informó sobre el primer caso de viruela del mono en un menor, aunque no dio detalles sobre su edad o género ni de cómo se infectó. Al menos, otros dos infantes, uno en California y otro no residente, serían portadores de la enfermedad. De acuerdo con las autoridades sanitarias, los casos no estarían relacionados y serían producto de una transmisión doméstica.

Agosto 22, 2022 | 07:39 hrs

