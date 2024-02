Juegos de Game Boy Llegan a Nintendo Switch

Sergio Palacios comenta los lanzamientos más esperados para los gamers, entre los que están The Legend Of Zelda: Tears Of The Kingdom y los ajustes que permitirán que los juegos de Game Boy lleguen a Nintendo Switch, pero solo para quienes tienen suscripción

Febrero 9, 2023 | 09:10 hrs

Mantente informado al instante. ¡Haz clic y únete a nuestros canales en WhatsApp®!