Las obras de Banksy invaden la Ciudad de México

Este 15 de octubre se inaugura, en el Antiguo Hotel Reforma, la exposición no oficial “The Art of Banksy: Without Limits”, que expone algunas réplicas de las piezas creadas por el misterioso artista, oriundo de Bristol, Reino Unido. La muestra pretende profundizar en el proceso artístico y político del creador en sus obras, en donde las ratas como representaciones de la política y la policía son comunes. Esteban González tiene los detalles.

Octubre 14, 2022 | 08:39 hrs

