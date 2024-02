"No existe en México la figura del santuario", dice especialista

Pese a que el centro Black Jaguar White Tiger se promovía como un “santuario”, el sitio, de donde fueron rescatados cientos de felinos en condiciones precarias, no cumple con las características de un centro de conservación. María Fernanda García, directora de Granjita TyH, recuerda que organizaciones internacionales subrayan que los santuarios no lucran con los animales; además, dijo que en México no existe la figura del santuario, por lo que urgió a regular este vacío legal.

Julio 7, 2022 | 08:34 hrs

