Pelosi advierte a China: "no les permitiremos aislar a Taiwán"

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, habló sobre las respuestas militares de China tras su visita a Taiwán. Señaló que si bien su visita no pretendió cambiar el status quo de la isla, advirtió que Estados Unidos no permitirá a China aislar a la Taiwán. “Pueden tratar de evitar que Taiwán visite o participe en otros lugares, pero no lo aislarán impidiendo que viajemos allí”, dijo.

Agosto 5, 2022 | 08:36 hrs

