Pese a Mediación, Niegan Escuela a Niña de Oaxaca que Usa Pantalón

Luego de que una asamblea escolar y comunitaria de San José Manialtepec, Oaxaca, determinará que una menor no puede ingresar a las aulas debido a que prefiere usar pantalón y no falda, el Instituto de Educación Pública de Oaxaca señaló que el reglamento interno de la telesecundaria no puede estar por encima de la Constitución

Marzo 24, 2023 | 08:59 hrs

