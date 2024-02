¿Por qué hubo tanta abstención en las elecciones de Francia?

Las elecciones presidenciales de Francia de este 2022 se convirtieron en las de mayor abstención (de más del 28%) desde 1969. Un estudio revela que el porcentaje de abstencionismo obedece a tres principales razones: la primera es porque los electores no ven a un candidato que defienda sus ideas, la segunda porque ya no quieren elegir entre Macron y Le Pen y la última porque no se siente satisfecho con la actual gestión.

Abril 25, 2022 | 07:22 hrs

