Psicólogo nos dice como ser un "buen ex"

Martín Díaz, maestro en orientación psicológica, asegura que al terminar una relación es importante que las personas puedan comenzar a reconstruirse de manera personal, por lo que mantener el contacto cero (no llamar, no escribir o no propiciar encuentros) ayudará a iniciar un proceso de desapego, ya que, al eliminar a la persona en cuestión de toda la vida social, se estarían poniendo límites.

Octubre 14, 2022 | 09:27 hrs

