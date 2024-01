Septiembre no es un mes particularmente sísmico: experto

Luis Antonio Domínguez, investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM, asegura que los movimientos telúricos ocurridos el 19 de septiembre, en 1985, 2017 y 2022 respectivamente, solo están unidos por la coincidencia ya que el monitoreo sísmico no presenta variaciones en un mes, año o día en particular. Sin embargo, no se descarta una investigación para corroborar o desechar una correlación entre los terremotos y la fecha.

Septiembre 20, 2022 | 08:35 hrs

