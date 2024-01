Twitter accede a petición de Elon Musk sobre compartir datos

Twitter accederá a la petición de Elon Musk para compartir datos internos sobre cuentas falsas. De acuerdo con los diarios The Washington Post y The New York Times, la junta de la red social decidió dar a Musk acceso total a sus datos internos, con los cientos de millones de tuits que se publican a diario en la plataforma.

Junio 9, 2022 | 09:00 hrs

