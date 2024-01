"Una muchacha como yo no debía estar junto Jacqueline Kennedy": Michelle Obama

Durante la develación de su retrato oficial en la Casa Blanca, la exprimera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, habló sobre los estereotipos que caracterizan a las altas esferas del país y la importancia de que fotografías de ella y su esposo estén en la residencia oficial. “Se suponía que jamás iba a vivir en esta casa, y definitivamente se suponía que no iba a ser primera dama. Pero siempre me he preguntado, ¿de dónde viene ese 'se suponía'?”, sostuvo en su participación.

Septiembre 8, 2022 | 07:26 hrs

