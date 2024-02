Xalapa reporta afluencia “constante” por Revocación de Mandato

En Xalapa, Veracruz, las casillas de la consulta de Revocación de Mandato reportan una afluencia “constante y fluida”. La jornada se desarrolla con tranquilidad; en tanto, el Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó la instalación del 98% de las casillas, con una no instalada en el distrito 12, donde la presidenta no se presentó y no pudo ser localizada.

Abril 10, 2022 | 14:10 hrs

Mantente informado al instante. ¡Haz clic y únete a nuestros canales en WhatsApp®!