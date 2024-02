Oposición Niega Estar Contra Todo lo Que Propone el Presidente

"No es cierto que somos 'opositodo'. Donde el parlamento abierto no es sensible de escuchar nuestras propuestas, no tenemos nada que hacer", argumenta Mario Alberto Rodríguez, de Movimiento Ciudadano

Febrero 8, 2023 | 22:52 hrs

