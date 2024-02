El agua de lluvia ya no es potable, ni en la Antártida y más en Central N+ a las 11

Liz Truss enfrenta su primera derrota política en Reino Unido; Zelenski reconoce a los soldados de Ucrania como “héroes absolutos”; Cruz Roja pide corredores seguros para atender a soldados capturados por Rusia; Turquía acepta construir centro gasístico junto a Rusia; ¿Por qué el agua de lluvia no es potable?; ¿Qué ver en la exposición “The Art of Banksy: Without Limits”?; Llega a cines mexicanos la última entrega de “Halloween”; Iluminan edificios históricos de Praga.

Octubre 14, 2022 | 11:59 hrs

Mantente informado al instante. ¡Haz clic y únete a nuestros canales en WhatsApp®!