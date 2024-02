¿Cuáles son las cifras de los tiroteos en Estados Unidos?

Según un informe publicado en el Journal of the American Medical Association, por cada 10 tiroteos que se reportan hay un saldo de 10 o más personas heridas. Las lesiones comunes incluyen fracturas, traumatismos cerebrales y diversas heridas no mortales. En tanto, alrededor de una cuarta parte de las personas heridas de bala requieren cirugías, mientras que algunos más presentan algún grado de discapacidad tras el ataque. Además, el costo promedio del tratamiento ronda los 65 mil dólares.

Mayo 30, 2022 | 11:26 hrs

