Donovan Carrillo, fuera del Mundial por falta de patines

El patinador artístico mexicano, Donovan Carrillo, quedó fuera del Mundial de Patinaje Artístico que se celebra en Montpellier, Francia, debido a que sus patines no llegaron. Aunque el mexicano argumentó razones personales para no participar en la competencia, este jueves se informó que su ausencia se debió a que sus patines no llegaron. Además de quedar fuera del Mundial, Carrillo podría perder su beca como deportista.

Marzo 24, 2022 | 11:35 hrs

