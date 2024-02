Estas son las obras de arte intervenidas por el colectivo "Just Stop Oil"

El colectivo de activistas en contra de las energías fósiles, “Just Stop Oil”, ha intervenido cinco importantes obras de arte en museos de Reino Unido con el objetivo de exigir el fin del uso y explotación de energías fósiles. Las obras intervenidas con “My heart’s in the highlands”, de Horatio McCulloch; “Peach trees in blossom”, de Van Gogh; “Arpa eólica de Thompson”, de William Turner; “The hay wain”, de John Constable, y “La última cena”, de Leonardo Da Vinci.

Julio 6, 2022 | 11:47 hrs

