Inauguran en Seattle exposición de Bruce Lee

El Wing Luke Museom of The Asian Pacific American Experience en Seattle, Estados Unidos, inauguró la exposición “Be water, my friend” de Bruce Lee, que muestra 2 mil 800 libros del artista marcial, así como recuerdos y distintos objetos personales.

Agosto 9, 2022 | 11:55 hrs

