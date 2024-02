Abuso sexual y otros peligros del Spring Break

Los actos violentos ocurridos en Miami durante el Spring Break no son un hecho aislado. En 2015 se suscitó una violación por la que dos estudiantes fueron condenados. A esto se suman los casos de mujeres que no han regresado tras vacacionar, o las que no denunciaron agresiones al ser amenazadas. Valentin Cataldo brinda los detalles de este tema.

Marzo 24, 2022 | 13:38 hrs

