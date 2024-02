Activistas por la eutanasia demandan al Gobierno de Países Bajos

El grupo Cooperative Last Will, activistas por la despenalización de la eutanasia, demandó al Gobierno de Países Bajos, argumentando que prohibir la muerte controlada y digna viola los derechos humanos. El abogado del Estado aseguró que no está obligado a permitirla en todos los casos ni a facilitar el suicidio asistido.

Octubre 10, 2022 | 13:34 hrs

