Mariah Carey; la reina de la Navidad

Mariah Carey se ha convertido en la reina de la Navidad gracias al tema “All I Want For Christmas is You”. Se estima que cada año, el tema le da a la cantante una ganancia de hasta 2,6 mdd

Diciembre 27, 2022 | 13:35 hrs

Mantente informado al instante. ¡Haz clic y únete a nuestros canales en WhatsApp®!