Meta Lanza App para Eliminar ‘Nudes’ en Facebook o Instagram

Emilio Saldaña ‘Pizu’ habla sobre Take It Down, una herramienta en Facebook que permitirá identificar y eliminar fotos o videos íntimos que circulen en la red sin consentimiento y busca proteger a los menores de edad

Marzo 14, 2023 | 13:55 hrs

Mantente informado al instante. ¡Haz clic y únete a nuestros canales en WhatsApp®!