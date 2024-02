Preparan rescate de 4 mil beagles de centro de cría masiva en Estados Unidos

La organización The Human Society of the United States prepara el rescate de 4 mil perros beagles, quienes se encuentran bajo resguardo del Departamento de Justicia tras ser asegurados de un centro de cría masiva en Virginia. Los perritos habían sido criados para ser enviados a laboratorios de experimentación animal en todo Estados Unidos.

Agosto 9, 2022 | 13:37 hrs

