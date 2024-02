Reino Unido prohíbe participación de atletas trans en triatlones femeninos

El organismo que rige los triatlones en Reino Unido determinó que a partir del 1 de enero de 2023, las atletas trans o personas no binarias no podrán participar en la categoría femenina. Las personas transexuales o no binarias podrán participar en la categoría abierta, en la que serán incluidos los hombres cisgénero. Horacio Rocha Staines tiene los detalles.

Julio 8, 2022 | 13:31 hrs

Mantente informado al instante. ¡Haz clic y únete a nuestros canales en WhatsApp®!