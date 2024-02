Activista denuncia discriminación en el SAT

Daniel Robles Haro, activista de 26 años de edad con discapacidad motora, denunció que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) no le otorgó su firma electrónica porque supuestamente “él no puede firmar de manera autónoma” y porque “a simple vista no se puede saber si es capaz de asumir su responsabilidad como contribuyente”.

Junio 29, 2022 | 15:30 hrs

