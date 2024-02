Alertan por venta de "tortilla pirata" en Durango

Varios negocios están vendiendo “tortilla pirata” en Durango, al noreste del país, de acuerdo con Antonio de la Torre, presidente de Industriales de la Masa y la Tortilla. Se le llama “pirata” porque no se elabora con maíz, sino con olote, lo que la hace de mala calidad y al no estar reguladas, podrían incluso estar hechas con agua no potable.

Agosto 9, 2022 | 15:24 hrs

