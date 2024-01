California busca frenar la venta de autos de gasolina en 2035

En California, Estados Unidos, se pretende que a partir del 2035 ya no se vendan autos que usen gasolina. De acuerdo con el diario The New York Times, este jueves se votará una propuesta para que a partir de ese año se exija la venta exclusiva de vehículos de cero emisiones.

Agosto 25, 2022 | 15:46 hrs

