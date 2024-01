Carolina Leiva logra recorrido de 500 kilómetros en bicicleta por una buena causa

La deportista Carolina Leiva logró su objetivo de recorrer 500 kilómetros en bicicleta desde la Ciudad de México hasta Aguascalientes, una ruta con causa pues fue dedicada a niños con esclerosis múltiple, enfermedad que ella misma padeció. “Fue pura cabeza y corazón. Cuando realmente quieres hacer algo no hay nada que te detenga. Tengo esclerosis múltiple, me quedé mucho tiempo sin caminar, y ahora rodar 500 kilómetros, no lo puedo creer”, declaró Carolina. Héctor Gordoa tiene el reporte.

Octubre 7, 2022 | 15:29 hrs

