Causa polémica la elección de James Franco para interpretar a Fidel Castro

La selección de James Franco para interpretar al líder cubano Fidel Castro en la película “Alina of Cuba” causó controversia en Hollywood. El actor colombiano-estadounidense John Leguizamo fue uno de los primeros en mostrar su indignación, pues aseguró que no tenía nada contra Franco, pero no le parecía correcto al no ser de origen latino.

Agosto 9, 2022 | 16:00 hrs

Mantente informado al instante. ¡Haz clic y únete a nuestros canales en WhatsApp®!