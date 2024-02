“Declaraciones de AMLO por Cumbre de las Américas crean tensión”: especialista

Brenda Estefan, analista internacional, declaró para N+ Media que la decisión del presidente López Obrador de amenazar con no asistir a la Cumbre de las Américas si no se invita a todas las naciones de la región, podría estar relacionada con una petición hecha por Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba. Para la especialista, estas declaraciones no han sido bien recibidas en Washington.

Mayo 11, 2022 | 15:51 hrs

